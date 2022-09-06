Половина британцев недовольны тем, что Трасс станет новым премьер-министром

Половина британцев выразили недовольство тем, что новым премьер-министром Соединенного Королевства станет Лиз Трасс. Такие результаты получила по итогам опроса компания YouGov.

Только 4% ответили, что очень довольны избранием Трасс, еще 18% - что довольны. При этом 33% сильно разочарованы, а еще 17% разочарованы. То есть изначально доля недовольных более чем в два раза больше доли довольных.

"Отсутствие энтузиазма среди британцев может быть связано с тем фактом, что у будущего правительства Трасс мало уверенности в том, что оно будет проводить правильную политику и планирует бороться с ростом стоимости жизни, что, согласно опросу YouGov, проведенному в минувшие выходные, является главным приоритетом для нового правительства", - пишет компания.

Так, 67% британцев не уверены в том, что у правительства Трасс есть правильные идеи, чтобы справиться с кризисом.

В том, что Трасс будет лучшим премьером, чем Борис Джонсон, уверены лишь 14% опрошенных.

Российский сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале, что в англосаксонских странах идет антиотбор на ведущие государственные посты, поэтому в избрании Трасс нет ничего удивительного.

Накануне около ста человек пришли на акцию протеста напротив резиденции премьер-министра в Лондоне, выступая против избрания Трасс. В частности, протест был и против резкого увеличения стоимости электроэнергии.

Днем ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен назвала катастрофой для всей Британии избрание Трасс на должность премьер-министра.

Трасс станет третьей женщиной на посту британского премьера после Маргарет Тэтчер (1979-1990) и Терезы Мэй (2016-2019). Она пообещала, что Владимир Зеленский станет первым иностранным лидером, которому она позвонит, и скоро она приедет на Украину.