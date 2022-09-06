В ФРГ несколько тысяч человек вышли на протесты против роста цен

06 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потери ВСУ под Херсоном зашкаливают

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество За рубежом
(2018) | Фото: AFP 2018

В ФРГ несколько тысяч человек вышли на протесты против роста цен

В крупнейшем городе немецкой земли Нижняя Саксония – Лейпциге - несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против политики властей в области цен на электричество и энергоносители.

Протесты организовала Левая партия. Митингующие требовали отменить антироссийские санкции, которые спровоцировали рост цен на энергоносители и продовольствие.

В партии левых отметили, что цены на энергию и рост тарифов стали неконтролируемыми, пишет Regnum. Тарифы на отопление выросли втрое, а вместо ограничения цен на газ федеральное правительство законодательно повышает их, говорится в заявлении.

Кроме того, в Магдебурге на акцию против роста цен на продовольствие, которую организовала "Альтернатива для Германии", собрались 2 тысячи человек. Собравшиеся требовали отмены санкций против РФ.

Напомним, Die Welt предупреждала, что немцы могут повторить у себя протесты по чешскому образцу на этой неделе. 3 сентября в центре Праги, на Вацлавской площади, прошел многотысячный митинг с требованием отставки правительства. Участники обвинили кабмин в энергетическом кризисе, а также в возросшем уровне инфляции. Собравшиеся призвали правительство к проведению немедленных переговоров с Россией для заключения прямых контрактов на поставку российского газа в республику.

Теги: германия, протесты, рост цен



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети