В ФРГ несколько тысяч человек вышли на протесты против роста цен

В крупнейшем городе немецкой земли Нижняя Саксония – Лейпциге - несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против политики властей в области цен на электричество и энергоносители.

Протесты организовала Левая партия. Митингующие требовали отменить антироссийские санкции, которые спровоцировали рост цен на энергоносители и продовольствие.

В партии левых отметили, что цены на энергию и рост тарифов стали неконтролируемыми, пишет Regnum. Тарифы на отопление выросли втрое, а вместо ограничения цен на газ федеральное правительство законодательно повышает их, говорится в заявлении.

Кроме того, в Магдебурге на акцию против роста цен на продовольствие, которую организовала "Альтернатива для Германии", собрались 2 тысячи человек. Собравшиеся требовали отмены санкций против РФ.

Напомним, Die Welt предупреждала, что немцы могут повторить у себя протесты по чешскому образцу на этой неделе. 3 сентября в центре Праги, на Вацлавской площади, прошел многотысячный митинг с требованием отставки правительства. Участники обвинили кабмин в энергетическом кризисе, а также в возросшем уровне инфляции. Собравшиеся призвали правительство к проведению немедленных переговоров с Россией для заключения прямых контрактов на поставку российского газа в республику.