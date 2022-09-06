Альпинист из Магнитогорска оказался среди погибших на Ключевской Сопке

Турист из Магнитогорска погиб при восхождении на вулкан Ключевская Сопка на территории Усть-Камчатского района Камчатского края.

Напомним, группу туристов из 10 человек сопровождали два гида. 30 августа они начали восхождение на вулкан Ключевская Сопка. 3 сентября на высоте около 4 150 метров, при падении с высоты, пять человек погибли. Позднее скончались еще четверо. Выжившие туристы и гид находились в домике вулканологов на высоте 3300 метров. Их эвакуировали бортом территориального центра медицины катастроф в Петропавловск-Камчатский.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по Камчатскому краю, погибшие альпинисты прибыли из городов Москва, Новосибирск, Гусь-Хрустальный, Камень на Оби, Электросталь, Магнитогорск.

"По мере возможности допрашиваются их родственники. В указанных целях направлены поручения в следственные управления субъектов Российской Федерации по месту их проживания", - говорится в сообщении.

Напомним, в отношении руководителя и гида-инструктора компании "Экстрим Тайм" возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц. Также продолжается расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.