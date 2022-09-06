06 Сентября 2022
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Происшествия Свердловская область
Отделение полиции (2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге "майор ФСБ" и "работник ЦБ" похитили у врача 4,5 млн рублей

В Екатеринбурге телефонные мошенники похитили у врача 4,5 миллиона рублей. Один из аферистов выдал себя за "майора ФСБ".
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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, 5 сентября в полицию обратилась 34-летняя женщина, работающая врачом-эндокринологом в одной из больниц Екатеринбурга. 1 сентября на ее телефон позвонил неизвестный, представившийся "работником Центробанка Алексеем Беляевым". Он заявил, что с карты клиентки якобы совершен несанкционированный перевод на 500 тысяч рублей.

Затем потерпевшей перезвонил "майор ФСБ Фролов", попросивший следовать инструкциям банковского работника. Для убедительности лжесиловик даже прислал через мессенджер фото некоего служебного удостоверения, которое, впрочем, сразу удалил. После этого женщина сняла все свои накопления в размере 2 млн 300 тысяч рублей, а потом три дня посещала банки города, в которых набрала кредитов еще на 2 млн 275 тысяч рублей. Полученную наличность она через банкоматы переводила на "безопасные счета", которые, по сути, являлись банковскими картами мошенников.

Свою ошибку врач осознала лишь через день после совершения переводов и пошла в полицию. Сейчас там решают вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Сыщики проводят необходимые оперативные мероприятия. В МВД еще раз напоминают о недопустимости перевода денег на неизвестные счета по указанию "сотрудников банка" или "представителей силовых ведомств".

Недавно похожий случай произошел в Нижнем Тагиле: в схеме аферистов также был "майор ФСБ Фролов". Тогда работник градообразующего предприятия перевел мошенникам более 2 млн рублей.

Теги: мошенники, ФСБ, Екатеринбург



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