Байден выступил против включения России в список стран-спонсоров терроризма

Президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о том, считает ли необходимым включить Россию в американский список стран - спонсоров терроризма. Об этом сообщил корреспондент агентства Reuters Джефф Мейсон.

"На вопрос о том, нужно ли причислить Россию к государствам — спонсорам терроризма, Байден ответил "нет", — цитирует его Regnum.

28 июля палата представителей Конгресса США приняла резолюцию с призывом к Госдепартаменту признать Россию страной - спонсором терроризма.

При этом спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила госсекретарю Энтони Блинкену, что если Госдеп не объявит Россию "страной-спонсором терроризма", то это сделают в парламенте.

Москва предупредила Вашингтон, что если американские власти примут такое решение, это станет "точкой невозврата" в отношениях между государствами.