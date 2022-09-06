06 Сентября 2022
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Политика За рубежом
Джо Байден (2022) | Фото: Leah Millis/Reuters

Байден выступил против включения России в список стран-спонсоров терроризма

Президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о том, считает ли необходимым включить Россию в американский список стран - спонсоров терроризма. Об этом сообщил корреспондент агентства Reuters Джефф Мейсон.

"На вопрос о том, нужно ли причислить Россию к государствам — спонсорам терроризма, Байден ответил "нет", — цитирует его Regnum.

28 июля палата представителей Конгресса США приняла резолюцию с призывом к Госдепартаменту признать Россию страной - спонсором терроризма.

При этом спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила госсекретарю Энтони Блинкену, что если Госдеп не объявит Россию "страной-спонсором терроризма", то это сделают в парламенте.

Москва предупредила Вашингтон, что если американские власти примут такое решение, это станет "точкой невозврата" в отношениях между государствами.

Теги: байден, россия, спонсоры терроризма



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