06 Сентября 2022
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Спорт
Егор Бабурин в матче &quot;Торпедо&quot; - &quot;Ростов&quot; (2022) | Фото: пресс-служба ФК &quot;Торпедо&quot;

Курьёз в РПЛ. "Ростов" обыграл "Торпедо" благодаря пенальти, забитому с третьей попытки

Матч 8-го тура Российской Премьер-лиги между "Торпедо" и "Ростовом" закончился скандалом.
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Гости смогли победить лишь в добавленное ко второму тайму время. На 9-й компенсированной минуте отличился с 11-метровой отметки защитник Максим Осипенко. При этом главный судья матча Ян Бобровский дважды требовал перебить удар, который отбивал вратарь Егор Бабурин. Арбитр посчитал, что 29-летний голкипер москвичей слишком далеко выходит из ворот во время пробития удара.

"Правила есть правила! Но мне очень обидно, конечно же. Наверное, столько перебитий впервые в истории. Мы сегодня должны были набирать очко", – цитирует "Спорт-Экспресс" слова Бабурин после матча.

Отметим, что решения судей в игре вызвало неоднозначную реакцию среди болельщиков. Стоит отметить также, что футболисты "Торпедо" получили в этой встрече 10 (!) жёлтых карточек, а футболисты "Ростова" – ни одной.

После 8-и туров "Ростов" набрал 16 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. "Торпедо" с одним баллом осталось на 15-м месте.

Теги: футбол, Ростов, Торпедо, Российская Премьер-лига, пенальти, Егор Бабурин



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