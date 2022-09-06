"АвтоВАЗ" может восстановить в 2023-ем почти весь модельный ряд

"АвтоВАЗ" планирует в 2023-ем восстановить почти всю досанкционную модельную линейку автомобилей, включая возобновление выпуска Lada Largus. Об этом заявил глава компании Максим Соколов на сессии "Автопром: новый импульс" в рамках Восточного экономического форума.

"Говоря о стратегических перспективах развития "Автоваза" <…>, говорим уже о развитии модельного ряда, который будет, я надеюсь, почти в полном объеме восстановлен в следующем году, включая Lada Largus", - цитирует Соколова ТАСС.

Глава "АвтоВАЗа" напомнил, что весной 2023 г. планируется возобновить выпуск Lada Vesta. По его словам, это будет уже "глубоко локализованный" автомобиль.

"Начиная с весны следующего года, мы планируем решить все вопросы по локализации санкционных компонентов, заблокированных сегодня, и запустить производство на площадке тольяттинского завода",- отметил Соколов.

Он уточнил, что мощность производства на данный момент запланирована на уровне 60 автомобилей в час. Производство электрической Lada Largus также может начаться в 2023 г., добавил Соколов. Более того, по его словам, многие комплектующие уже импортозамещены, в ближайший год планируется также продолжать работы по импортозамещению.

"Сегодня "АвтоВАЗ" переходит к стадии наращивания производства, восстановления модельного ряда и комплектующих. Уже сейчас, в конце лета, нам удалось добиться восстановления таких вариантов комплектации автомобиля как подушка безопасности, кондиционер, магнитола, кнопка ЭРА-ГЛОНАСС. На очереди – восстановление функции ABS, примерно через год или чуть больше – функция поддержки устойчивости автомобиля ESP, восстановление вариаций двигателя", - рассказал глава "АвтоВАЗа".