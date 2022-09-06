В Екатеринбурге водитель-бесправник устроил ДТП, пострадали две девушки

В Екатеринбурге произошло ДТП, в котором пострадали две девушки.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, авария случилась поздно вечером 5 сентября на улице Селькоровская. По предварительной информации, водитель ВАЗ 2110 на нерегулируемом перекрестке улиц Селькоровская-Аптекарская при повороте налево не уступил дорогу ехавшему ему навстречу автомобилю "Мини Купер".

В результате ДТП пострадала 17-летняя пассажирка ВАЗ и 19-летняя пассажирка "Мини Купера". С различными травмами их госпитализировали в медицинские учреждения.

Полицейские установили, что за рулем отечественного авто находился 21-летний молодой человек, не имеющий водительских прав. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.