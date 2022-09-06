06 Сентября 2022
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Происшествия Свердловская область
ДТП по адресу г. Екатеринбург, ул. Селькоровская напротив дома 20 (2022) | Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

В Екатеринбурге водитель-бесправник устроил ДТП, пострадали две девушки

В Екатеринбурге произошло ДТП, в котором пострадали две девушки.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, авария случилась поздно вечером 5 сентября на улице Селькоровская. По предварительной информации, водитель ВАЗ 2110 на нерегулируемом перекрестке улиц Селькоровская-Аптекарская при повороте налево не уступил дорогу ехавшему ему навстречу автомобилю "Мини Купер".

В результате ДТП пострадала 17-летняя пассажирка ВАЗ и 19-летняя пассажирка "Мини Купера". С различными травмами их госпитализировали в медицинские учреждения.

Полицейские установили, что за рулем отечественного авто находился 21-летний молодой человек, не имеющий водительских прав. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.

ДТП по адресу г. Екатеринбург, ул. Селькоровская напротив дома 20(2022)|Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

Теги: ДТП, девушки, Екатеринбург, ГИБДД



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