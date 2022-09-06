Отопление в Нижнем Тагиле могут включить в любой момент

В Нижнем Тагиле завершили все плановые работы в подготовке к отопительному сезону. Об этом в своих социальных сетях рассказал глава города Владислав Пинаев.

По его словам, городские жилфонд и социальные объекты полностью готовы к началу нового отопительного сезона 2022-2023. Точных дат пока нет, поскольку службы будут ориентироваться на погодные условия. Таким образом, отопление в домах может появиться в любой момент.

Так, в Екатеринбурге подача отопление стартует уже 15 сентября, и начнут с детских садов, школ и больниц. В общей сложности, на подготовку жилищно-коммунального комплекса региона выделено более 8 млрд рублей.