06 Сентября 2022
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тепло, батарея, подключение (2016) | Фото: мэрия Екатеринбурга

Отопление в Нижнем Тагиле могут включить в любой момент

В Нижнем Тагиле завершили все плановые работы в подготовке к отопительному сезону. Об этом в своих социальных сетях рассказал глава города Владислав Пинаев.

По его словам, городские жилфонд и социальные объекты полностью готовы к началу нового отопительного сезона 2022-2023. Точных дат пока нет, поскольку службы будут ориентироваться на погодные условия. Таким образом, отопление в домах может появиться в любой момент.

Так, в Екатеринбурге подача отопление стартует уже 15 сентября, и начнут с детских садов, школ и больниц. В общей сложности, на подготовку жилищно-коммунального комплекса региона выделено более 8 млрд рублей.

Теги: Нижний Тагил, отопительный сезон, отопление, Пинаев



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