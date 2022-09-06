В Мариуполе появится центр ФМБА

Центр Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России будет создан в Мариуполе.

"Наши подразделения продолжают выполнять свои функции в ДНР. Более того, принято решение о создании многопрофильного медицинского центра ФМБА на территории Мариуполя. Этот центр мы будем строить совместно с Министерством обороны РФ", - сказала глава ФМБА Вероника Скворцова, её цитирует ТАСС.

Ранее стало известно, что препарат от коронавируса "Мир-19" Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) может поступить в аптеки осенью.