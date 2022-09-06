Оставшихся в живых туристов эвакуировали с Ключевского вулкана бортом МЧС

Спасатели вертолетом эвакуировали с Ключевского вулкана трех туристов, которые остались в живых после ЧП во время восхождения. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в своем телеграм-канале.

Туристы и гид находились в домике вулканологов на высоте 3300 метров. Их эвакуируют бортом территориального центра медицины катастроф в Петропавловск-Камчатский.

Глава Ростуризма добавила, что в районе вулкана продолжаются поисковые работы.

Группу туристов из 10 человек сопровождали два гида. 30 августа они начали восхождение на вулкан Ключевская Сопка на территории Усть-Камчатского района Камчатского края. 3 сентября на высоте около 4 150 метров, при падении с высоты, пять человек погибли. Позднее скончались еще четверо.

По данным Baza, участники восхождения рассказали спасателям о том, что произошло на высоте более 4000 метров. Перед началом подъема на сопку Анастасии Усачевой и Роману Аверину стало плохо и один из гидов, Иван Алабугин, повел их вниз, на высоту 3300 метров. Остальные участники в это время отправились покорять вершину со вторым гидом, пишет телеграм-канал.

Когда ребята подходили к домику, с Иваном по рации связался второй гид и сообщил, что их группа сорвалась. Иван взял спальные мешки, палатку и отправился помогать. Через несколько часов он добрался до места падения группы, разбил лагерь и стал оказывать первую помощь пострадавшим. После того, как скончался последний пострадавший, Иван отправился вниз к домику, где его ждали Анастасия и Роман.

При этом до конца не понятно, что именно стало причиной падения. По словам членов группы, погода была хорошая для восхождения. Одной из причин мог стать камнепад, в результате которого несколько человек не удержались и потянули за собой остальных.

Напомним, в отношении руководителя и гида-инструктора компании "Экстрим Тайм" возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц