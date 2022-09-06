В аэропорту Екатеринбурга готовится к посадке пассажирский самолет со сломанным шасси

Пассажирский самолет готовится к экстренной посадке в аэропорту Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, сегодня утром командир А-320 авиакомпании "Уральские авиалинии", следующего по маршруту "Екатеринбург – Сочи", после взлета подал сигнал о технической неисправности шасси.

"В настоящее время воздушное судно выполняет зону ожидания с целью выработки топлива. Планируемое время посадки в аэропорт Кольцово – 9 часов 45 минут", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что на борту находятся 162 пассажира и шесть членов экипажа. Опасный груз в самолете отсутствует. Свердловской транспортной прокуратурой уже начата проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.