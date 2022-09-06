06 Сентября 2022
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Ледокол &quot;50 лет Победы&quot; (2022) | Фото: rosatom.ru

Росатом: для развития Севморпути необходимо построить около 80 судов

Для реализации плана развития судоходства по Северному морскому пути (СМП) необходимо строительство в России около 80 различных судов ледового класса.

Как сообщил на первом заседании Совета участников судоходства по СМП в рамках Восточного экономического форума генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, это необходимо сделать к 2035 году. Речь идет не только об атомных и неатомных ледоколах, но и о контейнеровозах и других судах.

Как отметил Лихачев, именно поэтому "Росатом" и Объединенная судостроительная корпорация ранее на совещании у главы государства выступили с инициативой создания в стране нового крупного судостроительного центра. Предложено, его построят в Ленинградской области на острове Котлин, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в августе российское правительство утвердило стратегический документ для развития Северного морского пути (СМП) –дорожную карту, которая рассчитана до 2035 года. Реализация проекта оценивается в 1,8 трлн руб.

Теги: Росатом, Севморпуть, СМП



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