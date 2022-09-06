Спасатели добрались до выживших туристов на камчатском вулкане

На Камчатке спасатели поднялись до отметки 3300 м на Ключевском вулкане, где их дожидаются оставшиеся в живых туристы.

Как заявил губернатор края Владимир Солодов, сотрудники МЧС будут заниматься спасением людей и эвакуацией тел погибших.

По данным прокуратуры региона, в составе туристической группы были жители Алтайского, Приморского и Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимирской областей, сообщает "Интерфакс".

Напомним, в отношении руководителя и гида-инструктора компании "Экстрим Тайм" возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц