06 Сентября 2022
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Газовая плита (2013) | http://news.rambler.ru

В Госдуме предложили установить во всех квартирах с газом сигнализаторы утечек

В Госдуму в ближайшее время внесут проект закона о включении в тарифы жилищно-коммунальных услуг стоимости и установки газоанализатров, а также обслуживания приборов и другого газового оборудования в квартирах россиян.

В настоящее время проверку оборудования оплачивают по индивидуальным договорам. Как заявила зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, По словам Разворотневой, если документ будет принят, во всех газифицированных квартирах появятся такие приборы, установка которых будут осуществляться в рамках очереди.

В случае утечки газоанализаторы автоматически отключают газ или громко сигнализируют об этом. По словам депутата, стоимость газоанализаторов в платежных документах почти не будет заметна, так как приборы будут закупать оптом и оплачивать в рассрочку. Установка приборов, их обслуживание и контроль за другим газовым оборудованием возложат на газораспределительные компании, которые поставляют топливо в дома, сообщают "Известия".

Теги: Госдума, законопроект, газ



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