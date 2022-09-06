06 Сентября 2022
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Наталья Вовк (2022) | Фото: ФСБ РФ

МВД Казахстана: Вовк использовала поддельный паспорт

Паспорт, который использовала предполагаемая убийца российской журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной Наталья Вовк, - подделка.

По данным Министерства внутренних дел республики, размещенное в публикации удостоверение личности на территории Казахстана  не оформлялось и не изготавливалось, а значит, является подделкой. Как отмечает ведомство, в рамках международных будет оказана всесторонняя помощь "по установлению объективных обстоятельств совершения преступления", сообщает РИА "Новости".

Ранее ФСБ России заявила, что установила участника украинской диверсионно-террористической группы, который вместе с Натальей Вовк готовил убийство Дарьи Дугиной. По данным ведомства, гражданин Украины Богдан Цыганенко (1978 года рождения) приехал через Эстонию 30 июля. За день до преступления он выехал за пределы России — обратно в прибалтийскую страну.

Теги: Вовк, Дугина, убийство, паспорт, Казахстан



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