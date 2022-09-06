Гинцбург заявил о двукратном росте смертности от коронавируса

Смертность от COVID-19 в России за август увеличилась в три раза до 90 человек.

Как сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, в ближайшее время она может вырасти еще вдвое. Ученый призвал ревакцинироваться, сообщает ТАСС.

Число случаев заражения коронавирусом в РФ начало расти в середине июля и к началу сентября превысило 50 тыс. выявленных зараженных в день.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящий момент нет необходимости вводить дополнительные ограничительные меры в связи с COVID-19.