06 Сентября 2022
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экспресс-тест на коронавирус (2022) | Фото: Накануне.RU

Гинцбург заявил о двукратном росте смертности от коронавируса

Смертность от COVID-19 в России за август увеличилась в три раза до 90 человек.

Как сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, в ближайшее время она может вырасти еще вдвое. Ученый призвал ревакцинироваться, сообщает ТАСС.

Число случаев заражения коронавирусом в РФ начало расти в середине июля и к началу сентября превысило 50 тыс. выявленных зараженных в день.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящий момент нет необходимости вводить дополнительные ограничительные меры в связи с COVID-19.

Теги: Гинцбург, коронавирус, вакцинация



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