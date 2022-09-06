06 Сентября 2022
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Рамзан Кадыров (2022) | Фото: пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики / chechnya.gov.ru

Кадыров объяснил слова о бессрочном отпуске

Глава Чечни предложил "оставить на будущее" "разговоры о бессрочном отпуске".

В Telegram Рамзан Кадыров заявил, "просто так" уйти он не имеет права, так как руководство регионом ему "доверил народ".

"Уйти могу, только спросив народ и президента России. Поэтому разговоры о бессрочном отпуске оставим на будущее. Сейчас же я не возьму даже положенный ежегодный отпуск", - заявил политик.

По его словам, в ответственное время, когда страна борется с "мировым сатанизмом" в Донбассе, нельзя уходить в отпуск ни властям регионов, ни военнослужащим всех рангов.

Ранее Кадыров в своем telegram-канале заявил, что подумает об уходе с поста. В Кремле заявили, что не знают о каком-либо развитии ситуации с главой Чечни

Теги: Кадыров, Чечня



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