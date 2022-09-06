06 Сентября 2022
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Экономика В России
Аэрофлот Boeing-777 (2017) | Фото:thailand.mid.ru

В "Аэрофлоте" не будут ремонтировать "двигатели в гаражах"

Авиакомпания "Аэрофлот" намерена добиваться "укрепления импортнезависимости", при этом безопасность пассажиров всегда в приоритете.

Как заявил первый заместитель гендиректора компании по производству Андрей Семенов, перевозчик будет поддерживать высокие стандарты безопасности в соответствии с их признанными параметрами. "Аэрофлот" намерен улучшать операционные процессы в "А-Техникс" (провайдеров технического обслуживания и ремонта воздушных судов, входит в группу "Аэрофлот") и превратить ее в организацию, которая обслуживала бы не только лайнеры группы, но и внешних заказчиков. Для этого в компании намерены развивать компетенции в области "укрепления импортнезависимости".

"В гаражах двигатели точно ремонтировать не будем", — отметил Семенов. Подчеркивается, что в настоящее время главной задачей для авиакомпании является централизация управления процессами и консолидация ресурсов, сообщает РБК.

Напомним, авиакомпании России обратились в Министерство транспорта, чтобы на законных основаниях переставлять компоненты с одних авиалайнеров на другие. Начавшийся "авиа-каннибализм" призван поддерживать исправность парка в условиях антироссийских санкций.

Теги: Аэрофлот, авиакомпании, авиация, самолеты



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