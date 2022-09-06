СМИ узнали о прогнозе "глубокой рецессии" в России в закрытом отчете для правительства

Падение российской экономики из-за введения санкций со стороны Запада может оказаться более долгим и глубоким, чем говорят власти РФ.

Bloomberg узнало о "непубличном отчете" для кабмина, который подготовили чиновники и эксперты в попытке оценить реальные последствия ограничений и "изоляции". Он обсуждался на закрытом совещании 30 августа. Согласно "целевому" и "инерционному сценарию", в 2022 и 2023 году экономика упадет, но затем перейдет к росту. При этом в "инерционном" сценарии экономика России в 2023 году рухнет на 8,3%, а на уровень 2021 года вернется только в 2028-м.

Худший сценарий предполагает падение на 4,2% в 2022-м, на 11% в 2023-м и на 11,9% в 2024-м. В этом случае, как следует из прогноза, ВВП России не поднимется до уровня 2021 года и к концу этого десятилетия: в 2030-м он будет на 3,6% меньше.

Согласно "целевому" сценарию, в текущем году ВВП будет на 16,9% больше показателя 2021 года.

Как следует из всех сценариев, санкционное давление будет усиливаться, может вырасти число стран, которые к примкнут к ограничениям. Полное прекращение экспорта газа в Европу может стоить бюджету 400 млрд руб. в год в виде налоговых поступлений, и эту сумму не получится восполнить за счет новых рынков даже в среднесрочной перспективе. Кроме того, отказ Европы от российской нефти спровоцирует снижение производства, которая может привести к нехватке топлива и на российском рынке. Добыча газа тоже сократится, что поставит под угрозу планы властей расширять внутренние поставки и увеличивать производство сжиженного природного газа. Производители металла будут терять $5,7 млрд в год из-за санкций, отмечает агентство.

Также из отчета следует, что до 200 тыс. IT-специалистов могут уехать из России к 2025 году. Также спрогнозировано сокращение в ближайшие два года объемов производства в ряде ориентированных на экспорт секторов: в нефти и газе, химической промышленности и металлах.

Напомним, Министерство экономического развития России улучшило оценки значительной части макроэкономических показателей в 2022 году по сравнению с прогнозом от 18 мая. В прогнозе прогноза социально-экономического развития на 2022 и 2023–2025 гг. Минэк ждет спада ВВП страны в текущем году на 4,2% вместо 7,8% в мае.