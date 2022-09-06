06 Сентября 2022
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Политика В России
Здание Государственной думы РФ (2022) | Фото: Накануне.RU

Госдума новые штрафы за вмешательство в российские выборы

Комиссия Госдумы России по борьбе с иностранным вмешательством одобрила концепцию поправок к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП).

Они предусматривают введение штрафов для иностранных агентов за вмешательство в выборы. Такой запрет действует уже больше полутора лет, однако до сих пор наказания за его нарушение не предусматривалось. Размер штрафа предлагается установить в размере от 10 тыс. до 30 тыс. руб. для физических лиц, до 500 тыс. руб.— для должностных лиц и до 1 млн руб.— для юридических лиц.

В настоящее время о фактах вмешательства в российские выборы регулярно отчитывается временная комиссия Совета федерации по защите государственного суверенитета. Так, по итогам парламентской кампании 2021 года сенаторы выявили десять основных видов вмешательства в выборы извне.

В их числе, в частности, попытки навязать "ставленников Запада" в качестве кандидатов, распространение односторонней информации о ходе выборов в иностранных и прозападных СМИ, призывы к непризнанию итогов выборов еще до начала голосования, незаконная агитация со стороны иноагентов, изготовление "фальшивок" для дискредитации российских выборов и т. п.

Как заявила юрист Анастасия Буракова, предложенная норма КоАП сформулирована настолько расплывчато, что трактовать как вмешательство в выборы можно будет практически любое действие — организацию наблюдения, работу в предвыборных штабах и даже выражение в соцсетях симпатии к кому-то из кандидатов.

Она отметила, что это общий правоприменительный тренд последнего времени, отмечает эксперт: кого и за что накажут, зависит скорее от политической конъюнктуры, а не от содержания конкретного нарушения, сообщает "Коммерсант".

Теги: Госдума, выборы, штрафы



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