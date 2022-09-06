06 Сентября 2022
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Экономика В России
Максим Решетников (2020) | Фото: duma.gov.ru

Решетников: ВВП к 2030 году превысит показатель 2021 года на 17%

Российская экономика к 2030 году превысит уровень 2021 года на 17%.

Как заявил министр экономического развития Максим Решетников, это произойдет в случае реализации целевого сценария "ускоренная адаптация". Предполагалось, что в 2024–2025 гг. рост ВВП России составит 2,6%, далее по нарастающей ближе к 3%.

Об этом решетников заявил, выступил на итоговой стратегической сессии по основным направлениям экономической политики в условиях санкций. Совещание под руководством главы кабмина России Михаила Мишустина прошло 30 августа. Минэкономразвития совместно с профильными ведомствами по поручению премьера подготовило сценарии развития экономики до 2030 года.

Предложенные системные решения должны помочь преодолеть спад и выйти на устойчивый рост уже в 2024 году. Как ожидается, позитивную динамику, прежде всего, обеспечит внутренний рост – как потребительский, так и инвестиционный, сообщают "Ведомости".

Напомним, Министерство экономического развития России улучшило оценки значительной части макроэкономических показателей в 2022 году по сравнению с прогнозом от 18 мая. В прогнозе прогноза социально-экономического развития на 2022 и 2023–2025 гг. Минэк ждет спада ВВП страны в текущем году на 4,2% вместо 7,8% в мае.

Теги: ВВП России, Решетников, экономика



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