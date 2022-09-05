06 Сентября 2022
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Происшествия В России За рубежом
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"ИГ"* взяло на себя ответственность за взрыв у посольства РФ в Кабуле

Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла ответственность за теракт возле посольства России в Кабуле, об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на Reuters.

Как сообщил представитель полиции Кабула Халид Задран, террорист-смертник планировал устроить взрыв в толпе, но не смог этого сделать, так как по нему открыли огонь силовики.

Как сообщало Накануне.RU, 5 сентября 2022 года вблизи консульского отдела посольства России в столице Афганистана Кабуле было приведено в действие взрывное устройство. По предварительным данным, в результате атаки погибли второй секретарь и охранник посольства.

Глава Следственного комитета поручил во взаимодействии с МИД РФ и правоохранительными органами Афганистана расследовать произошедшее и установить всех лиц, причастных к совершенному преступлению.

* Террористическая группировка, запрещенная в России

Теги: кабул, теракт, смертник, взрыв, посольство



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