"ИГ"* взяло на себя ответственность за взрыв у посольства РФ в Кабуле

Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла ответственность за теракт возле посольства России в Кабуле, об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на Reuters.

Как сообщил представитель полиции Кабула Халид Задран, террорист-смертник планировал устроить взрыв в толпе, но не смог этого сделать, так как по нему открыли огонь силовики.

Как сообщало Накануне.RU, 5 сентября 2022 года вблизи консульского отдела посольства России в столице Афганистана Кабуле было приведено в действие взрывное устройство. По предварительным данным, в результате атаки погибли второй секретарь и охранник посольства.

Глава Следственного комитета поручил во взаимодействии с МИД РФ и правоохранительными органами Афганистана расследовать произошедшее и установить всех лиц, причастных к совершенному преступлению.

* Террористическая группировка, запрещенная в России