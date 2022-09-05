06 Сентября 2022
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Происшествия В России
Одна из выявленных утечек на ГПА №24 КС Портовая (2022) | Фото: Газпром

"Газпром": состояние вышедшего из строя двигателя "Северного Потока-1" не отвечает требованиям промбезопасности

Эксплуатация газоперекачивающего агрегата (ГПА) №24 КС "Портовая" до устранения выявленных неисправностей противоречит требованиям российского законодательства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Газпром".

2 сентября Ростехнадзор выдал "Газпрому" предостережение о том, что обнаруженные неисправности, повреждения не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя. В связи с чем необходимо принять соответствующие меры и приостановить дальнейшую эксплуатацию газоперекачивающего агрегата Trent 60.

Предостережение было выдано в связи с обнаружением утечки масла с примесью герметизирующего состава по клеммным разъемам датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления. Эксплуатация этого газоперекачивающего агрегата без устранения выявленных дефектов создает риск пожара или взрыва, то есть влияет на промышленную безопасность всей станции.

"При проведении регламентных работ на ГПА №24 в июле 2022 года указанная утечка масла не была выявлена, что подтверждает соответствующий акт, подписанный представителями Siemens, проводившими сервисные работы на объекте эксплуатации.Отметим, что рабочие поверхности в осевом компрессоре газотурбинного двигателя в местах прохода кабельных соединений могут достигать температуры свыше 300 градусов Цельсия, при этом температура воспламенения масла – порядка 288 градусов. Подобная утечка ранее фиксировалась, в частности, на ГПА №14 (двигатель №120), прогрессировала и имела более обширный характер. Наличие указанного дефекта на нескольких агрегатах свидетельствует о его системности. Решением Ростехнадзора России от 13.06.2022 о временном запрете деятельности двигателя №120, ГПА №14 отстранен от эксплуатации и выведен в состояние "Вынужденный простой". В соответствии с письмом компании Siemens устранение причин утечки масла возможно произвести только в условиях специализированного ремонтного предприятия", - говорится в сообщении.

Напомним, транспортировку газа по трубопроводу "Северный поток" полностью остановили на неопределенный срок.

Теги: газпром, северный поток, утечка



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