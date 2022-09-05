Россия прекратила действие соглашения об облегченном посещении Курил японцами - бывшими жителями островов

Действие соглашения РФ с Японией об облегченном посещении Курил японскими гражданами - бывшими жителями этих островов, а также договора о процедуре взаимных поездок, прекращено, передает корреспондент Накануне.RU.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Прекратить действие Соглашения в форме обмена письмами между министром иностранных дел СССР и министром иностранных дел Японии о процедуре взаимных поездок от 14 октября 1991 года и Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии об организации максимально облегченного посещения островов Кунашир, Итуруп и островов Малой Курильской гряды (Сахалинская область) японскими гражданами - бывшими жителями островов и членами их семей (в форме обмена нотами) от 2 сентября 1999 года", - говорится в распоряжении правительства.

Напомним, весной этого года Япония впервые с 2003 года официально обозначила южные Курилы как незаконно "незаконно оккупированную" Россией территорию. До этого Токио говорил о Курилах как об островах, "на которые распространяется суверенитет Японии".

21 марта МИД РФ сообщил, что Россия не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору. В МИД РФ возложили на Токио ответственность за такую ситуацию, поскольку раньше Япония поддержала западные санкции в отношении России из-за военной операции на Украине. Токио назвал "неприемлемым" это решение.