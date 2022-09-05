Председатель Госсовета Крыма поддержал выдачу бесплатных участков отличившимся участникам спецоперации

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в своем telegram-канале высказался в поддержку инициативы о выдаче бесплатных земельных участков в Крыму отличившимся участникам специальной военной операции (СВО) на Украине и ветеранам боевых действий, передает корреспондент Накануне.RU.

Константинов заявил, что ветераны СВО - будущая элита России, в первую очередь - политическая и отметил, что их патриотизм прошел самую надежную проверку. По мнению спикера Госсовета, скоро все увидят изменения на политическом ландшафте России.

"На днях Минобороны предложило выдавать бесплатные земельные участки в Подмосковье, Крыму и Севастополе участникам специальной военной операции, удостоенным государственных наград и знаков отличия, и ветеранам боевых действий. Об этом говорится в проекте указа президента, который разработало российское военное ведомство. В нем рекомендуется на региональном уровне принять законодательные акты, устанавливающие право граждан на получение земельных участков в собственность бесплатно. Мы готовы поддержать такую инициативу. Для нас будет почетно, что Герои, сражавшиеся за Родину, станут крымчанами. Также считаю, что общество должно окружить заботой семьи погибших российских военнослужащих. Когда видишь их родственников — сердце обливается кровью. Мы должны их поддержать. Конечно, финансовая помощь оказывается, но здесь важна поддержка общества. Таким семьям очень тяжело, они потеряли кормильца, дети — отца, матери — сыновей, жены — мужей. Считаю, что это наша ответственность. Более того, для нас оказание помощи таким семьям — почетная миссия. Они воспитали Героя, который воевал за Крым, за наше чистое небо", - говорится в сообщении.

Напомним, по указу земельные участки предлагается выдавать в Подмосковье, Крыму и Севастополе. Властям регионов необходимо будет принять законодательные акты, ‎устанавливающие право граждан на получение земельных участков ‎в собственность бесплатно.

Правительству РФ, согласно указу, поручается обеспечить заключение органами исполнительной власти в сфере распоряжения имуществом вооруженных сил, войск Росгвардии, органов госохраны и других организаций, в которых предусмотрена военная служба, соглашений с властями Подмосковья, Крыма и Севастополя, которые определят порядок их взаимодействия при передаче участков гражданам.