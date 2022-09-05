06 Сентября 2022
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Происшествия В России
вулкан Карымский Камчатка пепел (2019) | Фото:Википедия

На директора туристической фирмы и гида завели уголовное дело из-за гибели туристов на Камчатке

В отношении руководителя и гида-инструктора компании "Экстрим Тайм" возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК РФ.

Также следственный комитет продолжает расследовать дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Организована следственная группа из числа следователей по особо важным делам, криминалистов, в том числе криминалиста главного управления криминалистики. Следователи провели большую работу по установке и допросу лиц, причастных к доставке альпинистов на территорию Камчатского края и к подножию вулкана.

"Следователи СК осуществили выезд и осмотр места, с которого началось восхождение группы альпинистов, изъяты необходимые вещи и предметы. Установлены полные анкетные данные туристов, по мере возможности опрашиваются их родственники. В указанных целях направлены поручения в следственные управления субъектов Российской Федерации по месту их проживания. А также поручения в органы уголовного розыска Камчатского края с целью установления их размещения на территории Камчатского края. Осматриваются электронные носители информации. В настоящее время по поручению следователя коллегами из следственного управления по Новосибирской области проводится комплекс следственных действий: обыск, изъятие документации в туристическом агентстве "Экстрим тайм". В последующем документы будут осмотрены следователями. Следователи СК России проводят следственные действия с директором туристического агентства. Также изучается деятельность фирмы и ее сотрудников", - говорится в сообщении.

3 сентября 2022 года при восхождении на вулкан Ключевская Сопка на территории Усть-Камчатского района Камчатского края группы туристов, прибывших из 7 регионов России, в составе 10 человек и двух гидов Новосибирской туристической компании, на высоте около 4 150 метров, не менее пяти альпинистов погибли. В последующие дни поступило сообщение о наступлении смерти еще четырех человек.

Следственным управлением ведется тщательное изучение и установление всех обстоятельств случившегося, подробности происшествия и причины гибели туристов выясняются.

Теги: ключевской вулкан, туристы, директор компании, экстрим тайм, уголовное дело, гид



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