Глава СКР поручил возбудить уголовное дело из-за гибели сотрудников посольства РФ в Афганистане

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело по факту гибели сотрудников российского посольства в Кабуле, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

5 сентября 2022 года вблизи консульского отдела посольства России в столице Афганистана Кабуле было приведено в действие взрывное устройство. По предварительным данным, в результате атаки погибли второй секретарь и охранник посольства.

Глава Следственного комитета поручил во взаимодействии с МИД РФ и правоохранительными органами Афганистана расследовать произошедшее и установить всех лиц, причастных к совершенному преступлению.