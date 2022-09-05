05 Сентября 2022
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Происшествия За рубежом
Отель, Кабул (2018) | Фото: static.ukrinform.com

Глава МИД талибов* выразил соболезнования Сергею Лаврову в связи с терактом у посольства РФ в Кабуле

Глава МИД в сформированном радикальным движением "Талибан"* (*талибы, Талибан – запрещенная в России террористическая организация) временном правительстве Афганистана Амир Хан Моттаки в ходе телефонного разговора выразил соболезнования российскому коллеге Сергею Лаврову в связи с совершенным в понедельник терактом у посольства РФ в Кабуле, сообщает ТАСС.

"[И. о.] министра иностранных дел выразил соболезнования своему российскому коллеге в связи с сегодняшним взрывом у посольства РФ в Кабуле и заверил в том, что будет проведено всестороннее расследование", - написал Балхи на своей странице в соцсети.

Москва и Кабул "не должны допускать, чтобы такие действия врагов негативно сказывались" на отношениях между двумя странами, отметил Моттаки.

Он заверил главу МИД РФ, что службы безопасности Афганистана "уделят особое внимание" обеспечению безопасности российской дипмиссии.

Напомним, 5 сентября в 10.50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел Посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие. Как сообщалось, взрыв у посольства совершил террорист-смертник. По данным полиции Кабула, охранникам консульства удалось ликвидировать его при подходе к воротам. Каким образом сдетонировала бомба, пока неизвестно.

Взрыв произошел, когда российский дипломат вышел, чтобы назвать имена претендентов на получение визы.

Теги: кабул, теракт, смертник, взрыв, посольство



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