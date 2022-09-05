Смольный решил "добить" логистику Петербурга модернизацией работы трамваев

В Смольном пообещали увеличить скорость поездок на трамваях. Для этого городскому рельсовому транспорту обеспечат приоритетность, а остальным участникам движения на ряде участков запретят левые повороты. Непродуманная работа городской администрации уже привела к проблемам при «оптимизации» автобусных маршрутов в ходе транспортной реформы. Амбициозная задача ускорить трамваи при неумелом исполнении может привести к подрыву устоявшейся логистики и еще больше усугубить коллапс, вызванный НМТО.

Пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга намерена ускорить движение трамваев за счет предоставления приоритетности движения. Нововведение затронет 15 маршрутов, для пяти из них (№ 6, 27, 55, 60 и 100) уже проработали дорожные карты.

Для обеспечения приоритета движения электротранспорта трамвайные пути выделят конструктивно или разметкой, а на отдельных перекрестках автомобилистам запретят повороты налево. Такое нововведение, по замыслу чиновников, увеличит пропускную способность перекрестков и исключит задержки трамваев на маршрутах.

Кроме того, в комтрансе планируют синхронизировать работу трамваев и светофоров. Об этом заявлял глава комитета Валентин Енокаев, еще будучи врио председателя.

«Задача, которая стоит в рамках комплексной программы «Горэлектротранса», — ускорение трамвайных маршрутов. Это принесёт двойную пользу — если трамвай едет быстрее, то и транспортных средств на линии нужно меньше. Как мы этого достигнем? Во–первых, выделенными линиями, во–вторых — работой над автоматизацией светофоров, чтобы при подходе трамвая светофор его в электронном виде чувствовал и подстраивал фазу, а также за счёт фотовидеофиксации нарушений. Все эти работы в этом году уже идут, в следующем — усилятся. В первую очередь на 55–м и 60–м маршрутах», - пообещал Енокаев.

Создание дополнительных приоритетов, в том числе за счет автоматического переключения светофоров, в тандеме с запретом левого поворота без системной проработки потоков личного транспорта в перспективе может усугубить ситуацию на ряде проблемных маршрутов. Реализация транспортной реформы и других инициатив уже показала, что системная работа – не «конек» Смольного, поэтому вместо магистралей безостановочного движения город могут ждать новые преграды, замедляющие трафик.

К примеру, одним из пострадавших может оказаться участок возле «Ситимола» на пересечении проспектов Коломяжского и Испытателей. Перекресток всегда доставлял горожанам проблемы из-за плотности движения, особенно в часы пик. Создание приоритета для трамваев осложнит проезд со стороны Коломяжского проспекта, так как водители будут вынуждены стоять в пробке, которая нередко начинается уже при съезде с развязки. Не упростится жизнь и для тех, кто выезжает со стороны Испытателей, так как в случае запрета левого поворота водителям придется ехать вплоть до Серебристого бульвара. Аналогичная ситуация может образоваться и при повороте с улицы Савушкина на Липовую аллею, где в вечернее время пробка сковывает все направления, начиная от перекрестка и заканчивая поворотом на улице Оптиков. И это лишь несколько примеров в одном лишь Приморском районе.

По всей видимости, реформаторская работа нового главы комтранса Енокаева должна продолжить «направление», заданное экс-вице-губернатором транспортного блока Максимом Соколовым, и «добить» устоявшееся движение социального транспорта, и без того нарушенное переходом на НМТО. С началом непродуманной транспортной реформы была нарушена богатая городская логистика, графики движения общественного транспорта начали срываться, а город погрузился в «транспортный коллапс».

Ранее СМИ описали, каким образом подчиненные транспортного вице-губернатора Петербурга Максима Соколова провалили переход на НМТО. Причиной неудачи, отмечают аналитики, стало отсутствие согласованности между ведомствами Смольного.