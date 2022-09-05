05 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
Столовая в детском лагере им. Титова в Верхней Сысерти (2022) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале запустили горячую линию по школьному питанию

В Свердловской области запустили горячую линию по горячему школьному питанию. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Обратиться за помощью или консультацией можно с сегодняшнего дня по 16 сентября 2022 года с 09.00 до 17.00 в будние дни. Отвечать горожанам будут специалисты Роспотребнадзора по Свердловской области и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области".

"Специалисты ответят на вопросы, касающиеся организации питания учащихся в общеобразовательных организациях, роли администрации образовательного учреждения в процессе организации питания учащихся, аспектах возможного родительского контроля за питанием детей в общеобразовательных организациях; дадут разъяснения по соблюдению принципов здорового питания", - говорится в сообщении.

Для звонка достаточно выбрать свой территориальный отдел и филиал. Перед обращением свердловчане также могут подробнее ознакомиться с работой консультационных пунктов в городах области.

Теги: школьное питание, горячая линия



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