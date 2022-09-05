05 Сентября 2022
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Общество Челябинская область
Алексей Текслер (2022) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Алексей Текслер предложил провести форум по экологическому туризму в Челябинске

Губернатор Алексей Текслер предложил провести в Челябинске форум по экологическому туризму в 2023 году. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

Алексей Текслер сегодня работает во Владивостоке, где завтра состоится президиум Государственного Совета по теме развития туризма.

"Готовимся вместе с Зариной Догузовой, коллегами-губернаторами. Внес несколько предложений, которые были бы интересны для развития нашей туристической отрасли. Например, предложил провести в следующем году в Челябинске форум по экологическому туризму. Будет возможность рассказать всей стране о наших национальных парках, экотропах, сплавах. И не только об этом", - сообщил он.

Губернатор отметил, что для Челябинской области эта тема актуальна. У региона есть большие возможности для развития почти всех направлений внутреннего туризма. Однако нужно развивать инфраструктуру, сохраняя природу. Также по мнению главы региона, нужно уделить отдельное внимание мерам поддержки туристической отрасли.

Теги: Алексей Текслер, туризм,



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