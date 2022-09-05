Алексей Текслер предложил провести форум по экологическому туризму в Челябинске

Губернатор Алексей Текслер предложил провести в Челябинске форум по экологическому туризму в 2023 году. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

Алексей Текслер сегодня работает во Владивостоке, где завтра состоится президиум Государственного Совета по теме развития туризма.

"Готовимся вместе с Зариной Догузовой, коллегами-губернаторами. Внес несколько предложений, которые были бы интересны для развития нашей туристической отрасли. Например, предложил провести в следующем году в Челябинске форум по экологическому туризму. Будет возможность рассказать всей стране о наших национальных парках, экотропах, сплавах. И не только об этом", - сообщил он.

Губернатор отметил, что для Челябинской области эта тема актуальна. У региона есть большие возможности для развития почти всех направлений внутреннего туризма. Однако нужно развивать инфраструктуру, сохраняя природу. Также по мнению главы региона, нужно уделить отдельное внимание мерам поддержки туристической отрасли.