Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии строгого режима

Журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Мосгорсуд признал его виновным в госизмене.

Дополнительно назначены штраф в 500 тысяч рублей и 2 года ограничения свободы после освобождения, передает РИА Новости.

Напомним, прокурор запросил для Сафронова 24 года колонии. Также сообщалось, что гособвинители перед прениями предложили ему признать вину, чтобы получить 12 лет колонии, но Сафронов отказался.

В последнем слове Сафронов сказал, что его работу спецслужбы пытались подвести под критерии шпионажа. Также он указал на тот факт, что в деле нет доказательств его взаимодействия с секретными материалами. Сафронов отметил, что информация, которую следствие считает секретной, была доступна в открытых источниках.