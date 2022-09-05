Болгария увеличит визовый сбор для россиян с 35 до 80 евро

Власти Болгарии планируют увеличить визовый сбор для российских туристов с 35 до 80 евро.

До этого россияне пользовались облегченным визовым режимом.

"Это решение ЕС, с которым мы не полностью согласны, но с этим придется считаться", — заявил министр туризма страны Ильин Димитров телеканалу БНТ.

Он добавил, что с начала года Болгарию посетили более 60 тыс. граждан России, у более 70% есть недвижимость у моря.

Ранее сообщалось, что решение о приостановке работы соглашения об упрощенном визовом режиме может быть утверждено постпредами стран ЕС уже 7 сентября.

Москва ответит на данное решение Брюсселя, как только получит от Евросоюза соответствующее уведомление, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.