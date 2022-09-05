Возможной подельнице экс-главного пристава Прикамья дали два года условно

В Пермском крае осудили бывшую сотрудницу УФССП России по Пермскому краю, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СУ СКР.

Женщину признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями с февраля 2017 год по август 2018 года.

На тот период осужденная занимала должность сперва судебного пристава-исполнителя, а затем - замначальника межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств, розыску должников и их имущества УФССП России по Пермском краю. Во время своей службы женщина действовала в интересах представителей различных коммерческих организаций: для незаконного обналичивания денег с расчетных счетов 106 компаний через лицевой счет межрайонного отдела, она на основании фиктивных документов возбуждала исполнительные производства о якобы имеющейся задолженности по заработной плате указанных коммерческих организаций перед физическими лицами.

В результате, под видом законной деятельности были незаконно обналичены средства на сумму 164 млн руб. с расчетных счетов коммерческих организаций, в том числе операции по которым были приостановлены налоговыми органами. Всего участниками группы через лицевой счет краевого УФССП обналичено более 222 млн рублей.

В отношении обвиняемой уголовное дело было выделено в отдельное производство в связи с заключением последней досудебного соглашения о сотрудничестве.

"Указанное преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по Пермскому краю совместно с СУ СК России по Пермскому краю в ходе расследования другого уголовного дела, по которому фигуранты привлекаются к уголовной ответственности за должностные и коррупционные преступления. Приговором суда виновной назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с лишением права занимать руководящие должности сроком на два года", - говорится в сообщении.

Напомним, еще одним фигурантом уголовного дела является бывший руководитель УФССП России по Пермскому краю Игорь Кожевников. Ранее его дело было направлено для рассмотрения по существу в Пермский районный суд Пермского края.

Кожевников обвиняется в совершении 40 эпизодов преступной деятельности: 38 преступлений по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору), одно преступление по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и одно преступление по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (организация мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).К нескольким случаям передачи взяток Кожевникову причастен бывший прокурор Индустриального района Перми Сергей Мурай. Он уже осужден на 11 лет колонии строгого режима. Также его лишили права занимать посты на госслужбе в течение пяти лет и звания старшего советника юстиции.