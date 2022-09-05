В Перми активисты собрались на митинг против повышения стоимости проезда

Группа пермяков намерена выйти на митинг против повышения стоимости проезда. Об этом сообщила организатор митинга Людмила Елтышева в социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU

"Подали сегодня с Оксаной Асауленко уведомление на проведение публичного мероприятия. Это уже седьмая заявка на митинг против транспортной реформы, или восьмая, или девятая...Сбились со счета. В общем ждем ответ от городской администрации. Не удивлюсь если вдруг вчерашним числом будут снова введены ограничения на проведение публичных и массовых. А Анатолию Путину передаем пламенный привет: все равно [ экскременты - примеч. ред.] ваша транспортная реформа! Отставка не за горами!", - заявила она.

Провести митинг оппозиционеры намерены в центре города 18 сентября.

Накануне.RU направило запрос в администрацию Перми с просьбой прокомментировать ситуацию. Ранее в мэрии заявили, что повышение стоимости проезда в настоящий момент не обсуждается.

Напомним, о грядущем повышении стоимости проезда сообщили местные СМИ. Сообщалось, что оно отражено в документе об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Перми на 2023-2025 годы, который был представлен властями города в комитет по бюджету пермской гордумы. Насколько именно предлагается увеличить тариф - не уточняется. Сейчас цена одной поездки составляет 33 рубля.