Страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти

ОПЕК+ согласовал возврат к августовским параметрам сделки. В октябре добыча нефти в странах соглашения будет сокращена на 100 тыс. б/с.

Следующая встреча ОПЕК+ пройдет 5 октября, уточняет "Ъ". В релизе по итогам заседании отмечается, что альянс в любое время готов к обсуждению других решений.

Напомним, в конце июля стало известно, что в основном нефтедобывающем регионе РФ, ХМАО, на 5,3% по сравнению с прошлым годом выросла добыча нефти. В январе-июне 2022 г. в автономном округе добыли 109,7 млн т нефти. Увеличение объема добычи нефти в первом полугодии 2022 г. связано с постепенной отменой ограничений на добычу нефти в соответствии с действующим с 2020 г. соглашением ОПЕК+.