05 Сентября 2022
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Проект стелы в ознаменование того, что Екатеринбург удостоен почётного звания &quot;Город трудовой доблести&quot; (2022) | Фото: telegram-канал &quot;Глава Екатеринбурга Алексей Орлов&quot; / t.me/glavaekbofficial

Екатеринбург определился с подрядчиком для установки стелы "Город трудовой доблести"

В Екатеринбурге завершился аукцион по поиску подрядчика, которой установит стелу "Город трудовой доблести". Реализацией проекта займется компания "Стройтэк", занимающаяся строительством образовательных учреждений и спортивных объектов по госзаказу.

Проект стелы в ознаменование того, что Екатеринбург удостоен почётного звания "Город трудовой доблести"(2022)|Фото: telegram-канал "Глава Екатеринбурга Алексей Орлов" / t.me/glavaekbofficial

Все подготовительные работы должны быть завершены до 25 декабря текущего года, так как сам объект необходимо сдать до 10 июня 2023.

Напомним, что торжественно открытие также запланировано на июнь, в преддверии 300-летия Екатеринбурга. Стела будет расположена на углу улиц Николая Никонова и Царской, рядом с парковкой у киноконцертного театра "Космос".

Теги: Екатеринбург, стела, Город трудовой доблести, подрядчик



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