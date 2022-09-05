Екатеринбург определился с подрядчиком для установки стелы "Город трудовой доблести"

В Екатеринбурге завершился аукцион по поиску подрядчика, которой установит стелу "Город трудовой доблести". Реализацией проекта займется компания "Стройтэк", занимающаяся строительством образовательных учреждений и спортивных объектов по госзаказу.

Все подготовительные работы должны быть завершены до 25 декабря текущего года, так как сам объект необходимо сдать до 10 июня 2023.

Напомним, что торжественно открытие также запланировано на июнь, в преддверии 300-летия Екатеринбурга. Стела будет расположена на углу улиц Николая Никонова и Царской, рядом с парковкой у киноконцертного театра "Космос".