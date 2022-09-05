В муниципалитете Челябинской области вернули масочный режим из-за роста заболеваемости коронавирусом

В Катав-Ивановском районе Челябинской области из-за роста заболеваемости коронавирусом рекомендовали вернуть масочный режим.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе районной мэрии, руководителям организаций и учреждений Катав-Ивановского района рекомендовано обеспечить организацию масочного режима в общественных местах, в местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях и соблюдение режима дезинфекции в местах массового пребывания людей, на объектах транспорта.

Руководители учреждений социального обслуживания с круглосуточным пребыванием пациентов должны обеспечить соблюдение масочного режима.