Россия внесла в "стоп-лист" актеров Шона Пенна и Бена Стиллера

Россия внесла еще 25 граждан США в стоп-лист в качестве ответной меры на санкции Вашингтона. Об этом сообщает МИД РФ.

Среди попавших в список - члены конгресса США, высокопоставленные американские чиновники, представители делового и экспертного сообществ, а также американские актеры Шон Пенн и Бен Стиллер.

В июне Россия в качестве ответной мерывнесла в стоп-лист 25 граждан США, а также членов семьи американского президента Джо Байдена.

Под ограничения попали также сенаторы и участники группы "Макфол-Ермак", которая занимается разработкой рекомендаций относительно антироссийских санкций.