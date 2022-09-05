05 Сентября 2022
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Политика В России
Шон Пенн Шарлиз Терон (2015) | Фото:bauergriffinonline.com

Россия внесла в "стоп-лист" актеров Шона Пенна и Бена Стиллера

Россия внесла еще 25 граждан США в стоп-лист в качестве ответной меры на санкции Вашингтона. Об этом сообщает МИД РФ.

Среди попавших в список - члены конгресса США, высокопоставленные американские чиновники, представители делового и экспертного сообществ, а также американские актеры Шон Пенн и Бен Стиллер.

В июне Россия в качестве ответной мерывнесла в стоп-лист 25 граждан США, а также членов семьи американского президента Джо Байдена.

Под ограничения попали также сенаторы и участники группы "Макфол-Ермак", которая занимается разработкой рекомендаций относительно антироссийских санкций.

Теги: россия, санкции, шон пенн, бен стиллер, споп-лист



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