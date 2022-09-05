"Нам бы минимум 18 станций". Глава Екатеринбурга поделился мыслями про вторую ветку метро

Екатеринбургу необходимо еще минимум 9 станций метро. Об этом сегодня во время встречи со "Строительным классом" гимназии № 2 заявил градоначальник Алексей Орлов. По его словам, он постоянно думает о второй ветке, которая в совокупности дала бы уральской столице 18 точек посадки.

"Понимание, если правительство нас поддержит, как пойдет вторая ветка, есть. Но нужно думать альтернативу - это наземное метро с удобными пересадочными пунктами. Но лично меня тема второй ветки метро все равно не отпускает", - заявил мэр.

Напомним, ранее Алексей Орлов уже упоминал, что у города есть иные проекты, которые важнее второй ветки. До этого про метро рассказал и глава региона Евгений Куйвашев, заявив, что у города нет денег на строительство. В свою очередь депутат Госдумы Андрей Альшевских поделился информацией, что Свердловская область и не подавала заявку на инфраструктурный кредит для строительства метро, хотя у региона был шанс получить 12 млрд рублей от Москвы.

Политологи считают, что основная миссия главы региона Куйвашева в Екатеринбурге "несколько провисает". В то время, как в Москве за 10 лет были построены более 100 станций метро, в уральской столице с советских времен функционирует только одна ветка. Таким образом, несмотря на громкие заявления о развитии третьей столицы России, инфраструктура, благоустройство, метрополитен, стратегия и динамика развития Екатеринбурге скорее провинциальны.

И на сегодняшний день проблема осложняется и снижением выпуска вагонов метро по России. Так, с января по июль 2022 года их число сократилось на 42%, на что повлияли антироссийские санкции и прекращение сотрудничества с иностранными компаниями.