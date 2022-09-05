Беглов разозлил население Колпино заявлением о "подарке" школы к 300-летию города

Жители Колпинского района раскритиковали губернатора Петербурга Александра Беглова на пиаре за счет открытия объектов инфраструктуры. В минувшие выходные, в рамках мероприятий, посвященных 300-летию Колпино, Беглов назвал открытие местной школы №455 «подарком» району.

Пользователи соцсетей отметили, что губернатор предпочитает посещать для личного пиара лишь уже готовые объекты на фоне большого количества случаев срывов сроков ввода в эксплуатацию других социально значимых зданий. Также они отметили, что обеспечение города социальной инфраструктурой это прямая обязанность Беглова, а не то, чем стоит «хвалиться».

Минувшие выходные прошли для Колпинского района под знаком празднования юбилея – 300-летия Колпино. В рамках праздничных мероприятий район посетил и губернатор Петербурга Александр Беглов. В частности, он проинспектировал новое здание школы №455 и вручил директору сертификат. Однако пользователи соцсетей отметили, что данный объект был ранее сдан с опережением графика, в отличие от множества других школ, чьи сроки открытия неоднократно переносились несмотря на обещания Смольного о начале их функционирования к 1 сентября текущего года.

«Ничего нового. Приехал покрасоваться на 1 построенный объект, а про другие, которые в срок не укладываются решил промолчать. Подумаешь, сотни детей будут мчаться через весь город на учёбу вместо того, чтобы учиться в своей районе. "Лучший" губернатор», — возмущаются колпинцы в комментариях в группе «Объединение школьных матерей СПб» во «ВКонтакте».

Также пользователи отметили неуместность заявления Беглова о «подарке» Колпино школы, так как обеспечение города социальными объектами является прямой обязанностью губернатора.

«Ой спасибо Александр Дмитриевич, что на мои же налоги отгрохали школу. Это не подарок, это, блин, ваша обязанность! Выпендрежник», — напомнила петербурженка.

Колпинцы напомнили губернатору, что открытие одного соцобъекта ради дешевого «пиара» не решает общую проблему нехватки социальной инфраструктуры в районе. Местные жители вынуждены ежедневно возить своих детей «на другой конец города» из-за переполненности местных школ.

«Беглову самое главное на публике показаться, мол, какой я молодец. Школу построили, а по итогу что? Мест уже нет! Ребенка придется возить на учебу в другой конец города! Не губернатор, а одно сплошное недоразумение!» — отметил один из комментаторов.

Ранее СМИ отмечали, что текущие темпы строительства соцобъектов в Колпино сильно отстают от темпов застройки быстроразвивающегося района. Из-за этого у родителей возникают серьезные трудности с определением детей в детские сады и школы. Кроме того, перед юбилеем Колпино горожане припомнили Смольному основные нерешаемые проблемы района, такие как критическое обмеление главной колпинской водной артерии – реки Ижоры, разрушение памятных монументов и воинских захоронений.