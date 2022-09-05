05 Сентября 2022
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Спорт Свердловская область
ХК &quot;Автомобилист&quot; (2021) | Фото: пресс-служба ХК &quot;Автомобилист&quot;

Форвард "Автомобилиста" Макеев отправился на реабилитацию в Германию

Нападающий ХК "Автомобилист" Алексей Макеев, перед началом сезона получивший серьезную травму, продолжает восстановление.

Ранее стало известно, что Макеев выбыл на долгий срок из-за разрыва крестообразной связки колена. В августе игроку сделали операцию в Германии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Автомобилиста", теперь форвард вновь отправился в Германию. Там он будет проходить реабилитационный курс. Его продолжительность составит один месяц.

Напомним, что екатеринбургский клуб нацелился на первое место в новом сезоне КХЛ.

Теги: Автомобилист, Макеев, Германия



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