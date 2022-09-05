В Магнитогорске после вмешательства прокуратуры женщине вернули соцвыплаты на ребенка, которые взыскали приставы

В Магнитогорске судебные приставы взыскали с расчетного счета местной жительницы социальные выплаты на ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Генпрокуратуры по УрФО, женщина проживает с 11 летней дочерью, которая является получателем пенсии по потере кормильца и федеральной социальной доплаты к ней. Деньги переводятся на расчетный счет женщины. При этом у нее есть задолженность по кредиту.

Было возбуждено исполнительное производство. Судебным приставом обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на расчетном счете должника, в том числе и на социальные выплаты.

Прокуратурой внесено представление руководителю Управления ФССП России по Челябинской области. После этого средства были возвращены, а судебный пристав привлечен к дисциплинарной ответственности.

Также при проверке деятельности территориальных подразделений службы судебных приставов был выявлен ряд аналогичных нарушений, в связи с чем внесены представления, гражданам возвращены необоснованно списанные денежные средства.