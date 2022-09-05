Рогозин - о деле против экс-главы РКК "Энергии": Мы разворошили осиное гнездо

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал дело против экс-главы ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Владимира Солнцева.

По словам чиновника, это связано с "наведением порядка в отрасли".

"Мы разворошили осиное гнездо. Только так можно было начать наведение порядка в отрасли и в итоге добиться 4-летней безаварийной серии космических пусков", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что борьба с коррупцией несет много проблем тем, кто ее начинает, но это единственный способ навести порядок.

Ранее сообщалось, что Солнцева перевели из СИЗО под домашний арест после того, как он признал вину. Бывший глава предприятия — основного разработчика российских космических кораблей — заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал развернутые показания по своему делу.

Топ-менеджер обвиняется в хищении бюджетных средств на поставках электронно-компонентной базы для научно-энергетического модуля Международной космической станции.

"Коммерсантъ" отмечал, что в основе расследования лежат выводы аудиторской проверки, проведенной "Роскосмосом" по указанию тогдашнего главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, недовольного результатами работы "Энергии".