Премьер-министром Великобритании стала глава МИД Лиз Трасс

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс официально объявлена победителем в борьбе за пост лидера Консервативной партии и займет пост премьер-министра Великобритании, пишет ТАСС.

Её предшественник Борис Джонсон в начале июля объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.

Ранее Трасс заявила, что в случае её избрания премьер-министром страны, готова провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Она оказалась единственным кандидатом на пост премьера, кто выразил такую готовность.