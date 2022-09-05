05 Сентября 2022
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Политика За рубежом
Лиз Трасс (2022) | Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media / Keystone Press Agency / Global Look Press

Премьер-министром Великобритании стала глава МИД Лиз Трасс

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс официально объявлена победителем в борьбе за пост лидера Консервативной партии и займет пост премьер-министра Великобритании, пишет ТАСС.

Её предшественник Борис Джонсон в начале июля объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.

Ранее Трасс заявила, что в случае её избрания премьер-министром страны, готова провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Она оказалась единственным кандидатом на пост премьера, кто выразил такую готовность.

Теги: Лиз Трасс, Великобритания, премьер-министр



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