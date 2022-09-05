05 Сентября 2022
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учебный полигон, ТМК, Синарский трубный завод (2018) | Фото: Накануне.RU

На программу "Профессионалитет" при поддержке ТМК поступило 365 абитуриентов в трех регионах России

365 выпускников школ стали студентами образовательной программы "Профессионалитет" при поддержке Трубной металлургической компании (ТМК). В 2022 году приемная кампания прошла в трех регионах РФ — Волгоградской, Оренбургской и Свердловской областях, сообщает пресс-служба ТМК.

Студенты будут обучаться на бюджетной основе в четырех образовательных учреждениях. По итогам приемной кампании на первый курс в Волжском политехническом техникуме зачислено 140 студентов, Каменск-Уральском политехническом колледже — 50 студентов, Орском техническом техникуме имени А.И. Стеценко — 75 студентов, Полевском многопрофильном техникуме имени В.И. Назарова — 100 студентов.

Набор проводился на востребованные в металлургической отрасли специальности, такие как "Металлургия черных металлов", "Обработка металлов давлением", "Сварочное производство", "Мехатроника" и другие. В процессе обучения студентов заводы ТМК будут участвовать в развитии материально-технической базы образовательных учреждений, предоставлении площадок для отработки практических навыков, повышении квалификации преподавателей, а также в целевой подготовке и последующем трудоустройстве выпускников.

В число партнеров проекта "Профессионалитет" со стороны ТМК вошли шесть предприятий — Волжский (ВТЗ), Северский (СТЗ) и Синарский (СинТЗ) трубные заводы, Орский машиностроительный завод (ОМЗ), а также Таганрогский металлургический (ТАГМЕТ) и Челябинский трубопрокатный (ЧТПЗ) заводы. Работу координирует Корпоративный университет TMK2U.

Теги: Трубная металлургическая компания, Профессионалитет, абитуриенты, обучение



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