В Тюменской области следователи разбираются в обстоятельствах гибели женщины на пожаре

Следственный комитет Тюменской области проводит доследственную проверку из-за гибели 61-летней женщины на пожаре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Трагедия произошла накануне, в деревне Петровщина по ул. Совхозная. Тело женщины без внешних признаков криминальной смерти обнаружили огнеборцы во время тушения пожара.

"По данному факту следственным отделом по городу Тобольску СУ СК РФ по Тюменской области проводится доследственная проверка, в ходе которой следователи в обязательном порядке установят причины возгорания, а также условия, которые могли привести к трагедии. Следователями СКР проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз", - говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.