Задержан директор компании, организовавшей тур на Ключевской вулкан, где погибли туристы

Директор компании, организовавшей тур на Ключевской вулкан, где погибли туристы, задержан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку компании.

По неподтвержденным данным, число погибших на Ключевском вулкане на Камчатке выросло до девяти человек.

Напомним, группу туристов из 10 человек сопровождали два гида. 30 августа они начали восхождение на вулкан Ключевская Сопка на территории Усть-Камчатского района Камчатского края. 3 сентября на высоте около 4 150 метров, при падении с высоты, пять человек погибли. Позднее скончались еще трое.

Сегодня вертолет МЧС с четвертой попытки приземлился на склоне вулкана Ключевская сопка. Спасатели со скалолазным снаряжением начали восхождение для спасения туристов.