05 Сентября 2022
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Экономика За рубежом
Турция, флаг (2020) | Фото: Накануне.RU

В Турции годовая инфляция в августе превысила 80%

Инфляция в Турции в годовом исчислении в августе 2022 года достигла 80,21%. Такие данные привел в понедельник турецкий статистический институт (TUIK), пишет ТАСС.

В июле этого года данный показатель составлял 79,6%. В то же время, согласно данным независимой Группы анализа инфляции (ENAG), она выросла до 181,37%.

Напомним, ранее стало известно, что инфляция в Турции в годовом исчислении за первые шесть месяцев 2022 г. достигла 78,62%, в июне она прибавила 4,95%.

Теги: Турция, инфляция



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Ранее 04.07.2022 10:49 Мск Годовая инфляция в Турции достигла 78,62%


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