В Турции годовая инфляция в августе превысила 80%

Инфляция в Турции в годовом исчислении в августе 2022 года достигла 80,21%. Такие данные привел в понедельник турецкий статистический институт (TUIK), пишет ТАСС.

В июле этого года данный показатель составлял 79,6%. В то же время, согласно данным независимой Группы анализа инфляции (ENAG), она выросла до 181,37%.

Напомним, ранее стало известно, что инфляция в Турции в годовом исчислении за первые шесть месяцев 2022 г. достигла 78,62%, в июне она прибавила 4,95%.